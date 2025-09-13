Haberler Yaşam Haberleri EuroBasket 2025 üçüncülük maçı: Yunanistan - Finlandiya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.9.2025 11:04

EuroBasket 2025 üçüncülük maçı: Yunanistan - Finlandiya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2025’te finale yükselme şansını kaybeden Finlandiya ve Yunanistan, üçüncülük için karşı karşıya geliyor. Türkiye’ye yenilen Yunanistan ve Almanya’ya yenilen Finlandiya, 3.’lük mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler, “Yunanistan - Finlandiya üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorularını araştırıyor. İşte merak edilen maçın detayları…

EuroBasket 2025 üçüncülük maçı: Yunanistan - Finlandiya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2025'te çeyrek ve yarı final mücadelelerinin ardından Finlandiya ve Yunanistan üçüncülük maçında buluşuyor. Türkiye'ye yenilen Yunanistan ve Almanya'ya yenilen Finlandiya, turnuvayı madalya ile tamamlamak için sahada olacak. Bu kritik karşılaşma, turnuvanın en çekişmeli maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Basketbolseverler, hem televizyon hem dijital platformlardan maçı canlı izlemek istiyor. İşte, Yunanistan - Finlandiya maçı hakkında merak edilenler:

YUNANİSTAN - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç, her iki takımın turnuvayı madalya ile tamamlamak için son şansını temsil ediyor. EuroBasket üçüncülük maçı 14 Eylül Pazar günü final maçından önce saat 17.00'de oynanacak.

EUROBASKET 3.'LÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunanistan - Finlandiya üçüncülük maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Almanya'ya yarı finalde yenilen Finlandiya, turnuva boyunca hızlı hücumları ve etkili savunmasıyla dikkat çekti. Türkiye'ye yarı finalde kaybeden Yunanistan ise tecrübeli kadrosuyla turnuvada öne çıktı. Her iki takım da üçüncülük maçıyla turnuvayı madalya ile tamamlamayı hedefliyor.

EuroBasket finalinde yaşanacak Almanya - Türkiye maçı ise saat 21.00'de başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
EuroBasket 2025 üçüncülük maçı: Yunanistan - Finlandiya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz