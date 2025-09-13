EuroBasket 2025 üçüncülük maçı: Yunanistan - Finlandiya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroBasket 2025'te çeyrek ve yarı final mücadelelerinin ardından Finlandiya ve Yunanistan üçüncülük maçında buluşuyor. Türkiye'ye yenilen Yunanistan ve Almanya'ya yenilen Finlandiya, turnuvayı madalya ile tamamlamak için sahada olacak. Bu kritik karşılaşma, turnuvanın en çekişmeli maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Basketbolseverler, hem televizyon hem dijital platformlardan maçı canlı izlemek istiyor. İşte, Yunanistan - Finlandiya maçı hakkında merak edilenler: