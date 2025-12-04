Haberler Yaşam Haberleri EUROLEAGUE MAÇ YAYIN KANALI: Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 4.12.2025 11:45

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 14. haftasında deplasmanda Olympiacos’a konuk olacak. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 13 karşılaşmada 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde etti. 25 Kasım’da Virtus Bologna ile oynadığı mücadeleyi 66-64 kazanarak çıkışını sürdüren temsilcimiz, sezona son şampiyon unvanıyla devam ediyor ve haftaya 8. sıradan giriş yaptı. Peki, Olympiacos–Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda Olympiacos ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz şu anda ligde 8. sırada bulunurken, Yunan ekibi oynadığı 13 maçta 8 galibiyet elde ederek puan durumunda 6. basamakta yer alıyor. İşte Olympiacos – Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgileri…

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı 4 Aralık 2025 Perşembe bu akşam saat 22.15'te başlayacak.

Mücadeleyi Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya) ve Hugues Thepenier (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.

OLYMPIAKOS - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague'in 14. haftasında oynanacak Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe, kötü başladığı ligde son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçti.

Bu sezon oynadığı ilk 8 maçta 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisi ASVEL ile oynadığı maçla birlikte üst üste 5 karşılaşmadan galip ayrıldı. Kanarya, son olarak evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı yendi.

