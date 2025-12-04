EUROLEAGUE MAÇ YAYIN KANALI: Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda Olympiacos ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz şu anda ligde 8. sırada bulunurken, Yunan ekibi oynadığı 13 maçta 8 galibiyet elde ederek puan durumunda 6. basamakta yer alıyor. İşte Olympiacos – Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgileri…
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak Olympiacos - Fenerbahçe Beko maçı 4 Aralık 2025 Perşembe bu akşam saat 22.15'te başlayacak.
Mücadeleyi Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya) ve Hugues Thepenier (Fransa) hakem üçlüsü yönetecek.
Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe, kötü başladığı ligde son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçti.
Bu sezon oynadığı ilk 8 maçta 5 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Fransız temsilcisi ASVEL ile oynadığı maçla birlikte üst üste 5 karşılaşmadan galip ayrıldı. Kanarya, son olarak evinde İtalyan ekibi Virtus Bologna'yı yendi.