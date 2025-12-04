EUROLEAGUE MAÇ YAYIN KANALI: Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 14. haftasında deplasmanda Olympiacos ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz şu anda ligde 8. sırada bulunurken, Yunan ekibi oynadığı 13 maçta 8 galibiyet elde ederek puan durumunda 6. basamakta yer alıyor. İşte Olympiacos – Fenerbahçe Beko maçı yayın bilgileri…