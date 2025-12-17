Ev almak için yıl sonu fırsatı! Kamu bankası konut kredisi faizlerinde büyük indirim yaptı

Kamu bankasının faiz indirimi adımıyla konut kredisi ödemelerinde ciddi düşüş yaşandı. 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin toplam geri ödemesi 3 milyon 354 bin 838 TL'den 3 milyon 152 bin 760 TL'ye düştü. Aylık taksitler yaklaşık 1.500 TL azalırken, toplam faiz yükü 202 bin 78 TL geriledi.