Ev almak için yıl sonu fırsatı! Kamu bankası konut kredisi faizlerinde büyük indirim yaptı

Merkez Bankası yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 38'e indirdi. 150 baz puanlık düşüş, konut kredisi faizlerinde de indirim kampanyalarını beraberinde getirdi. Kamu bankası konut kredisi faizlerini yüzde 2.65'lik sınırın altına çekti.
Konut kredilerinde faiz oranları yeni yıla ev sahibi olarak girmek isteyenler için daha da cazip hale geldi.
KAMU BANKASI KONUT KREDİSİNDE İNDİRİM YAPTI
Uzun süredir 2.69 seviyesindeki konut kredisi faiz oranları geçtiğimiz hafta yüzde 2.65'e inmişti. TCMB faiz kararının ardından Ziraat Bankası, konut kredisi faizlerini 'Konut Kredisi Ürün Paketi' kapsamında yüzde 2.69'dan yüzde 2,49'a çekti.
Ziraat Bankası'nın konut kredisinde yaptığı düşüşün ardından gözler, diğer bankalara çevrildi.
İşte banka banka 1 milyon TL'lik konut kredisi ödeme planı:
5 - Alternatif Bank
• Faiz Oranı: % 2,89
• Aylık Taksit: 29.878,54 TL
• Toplam Ödeme: 3.608.084,80 TL
4 - Türk Ekonomi Bankası (TEB)
• Faiz Oranı: % 2,85
• Aylık Taksit: 29.512,73 TL
• Toplam Ödeme: 3.567.804,10 TL