Ev hanımlarına emeklilik çalışmasında geri sayım! Ev kadınlarına emeklilik ne zaman çıkacak?

Ev hanımlarına emeklilik projesi, TBMM'ye sunulması beklenen kapsamlı reform paketinin en önemli maddeleri arasında gösteriliyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği çalışma da aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar arasında gösteriliyor. Ev kadınlarına emeklilik sisteminde en çok merak edilenler arasında şartlar, ödeme sistemi ve yasa tarihi gibi detaylar var.
Düşük nüfus artışı nedeniyle aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar arasında ev hanımlarına emeklilik de var. Daha önce Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmalarını başlattıklarını duyurdukları proje için araştırmalar her geçen gün ivme kazanıyor.
Bakan Işıkhan konuyla ilgili mayıs ayında TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı:
"Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi.Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor.
"Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız." diyen Bakan Işıkhan çalışmanın ne kadar detaylı olduğuna dikkat çekmişti. Şartların araştırmalar sonucun çalışmanın son aşamasında belirlenmesi bekleniyor.
Yine aynı konuşmada çalışma ile ilgili tahmini bir aralık veren Bakan Işıkhan "İnşallah 2028'e gelmeden tamamlayacağız" demişti. Yeni gelişmeler bekleniyor.