Giriş Tarihi: 12.12.2025 09:38

Hükümetin Meclis gündemine taşımaya hazırlandığı aileyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri, en çok merak edilen konulardan biri olan ev hanımlarına emeklilik projesini gündeme taşımaya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mayıs ayında yaptığı açıklamada düzenleme üzerine çalıştıklarını duyurmuştu. Peki, ev hanımlarına emeklilik şartları neler olacak, ne zaman çıkacak ve çalışma ne durumda? İşte, son gelişmeler:

Ev hanımlarına emeklilik çalışmasında geri sayım! Ev kadınlarına emeklilik ne zaman çıkacak?
Ev hanımlarına emeklilik projesi, TBMM'ye sunulması beklenen kapsamlı reform paketinin en önemli maddeleri arasında gösteriliyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği çalışma da aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar arasında gösteriliyor. Ev kadınlarına emeklilik sisteminde en çok merak edilenler arasında şartlar, ödeme sistemi ve yasa tarihi gibi detaylar var.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK FIRSATI GELİYOR

Düşük nüfus artışı nedeniyle aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalar arasında ev hanımlarına emeklilik de var. Daha önce Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın çalışmalarını başlattıklarını duyurdukları proje için araştırmalar her geçen gün ivme kazanıyor.

Bakan Işıkhan konuyla ilgili mayıs ayında TBMM'de AK Parti'nin grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı:

"Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız var. Bunu da inşallah haziran veya temmuz ayında altyapısını hazırladıktan ve teknik analizini yaptıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriği daha netleştirilmedi.Çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER OLACAK?

"Ev kadınlarına emeklilik hakkı tanıyacağız ama bunun sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli çocuğu var mı, geçirilen hizmet süresi vesaire bunlara bakacağız." diyen Bakan Işıkhan çalışmanın ne kadar detaylı olduğuna dikkat çekmişti. Şartların araştırmalar sonucun çalışmanın son aşamasında belirlenmesi bekleniyor.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yine aynı konuşmada çalışma ile ilgili tahmini bir aralık veren Bakan Işıkhan "İnşallah 2028'e gelmeden tamamlayacağız" demişti. Yeni gelişmeler bekleniyor.

