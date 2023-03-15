Ev hanımlarını kandırıp ziynet eşyalarını çalan şüpheli yakalandı

Kadıköy'de yaşayan A.N.B. (67) adlı ev hanımı, kendisini arayarak polis olduğunu söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldı. 30 Ocak Cuma günü emniyete giderek şikayette bulunan A.N.B., "Beni telefonla aradı. Polis olduğunu söyledi. Terör soruşturması yaptıklarını bu nedenle evde bulunan ziynet eşyalarını soruşturma bitene kadar onlara teslim etmemi istedi. Ben de ona inandım. Kapıma kadar geldi. Evde bulunan 250 bin lira değerinde ziynet eşyasını bir poşete koyarak ona teslim ettim." dedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra dolandırıldığını anlayan A.N.B., ziynet eşyalarını alan kişiden şikayetçi oldu.