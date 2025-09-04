Ev işleri kadının omuzlarında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2016'da yaptığı Türkiye Aile Yapısı Araştırması'na göre, yemek, temizlik, ütü, bulaşık ve çamaşır gibi işler yüzde 80-88 oranında kadınlar tarafından yapılıyor. Onarım, tamirat ve fatura ödeme gibi ev dışı sorumluluklarda ise yüzde 72-75 oranında erkekler öne çıkıyor. Uzmanlar, eğitim düzeyinin yükselmesi veya her iki eşin de çalışıyor olmasının bu tabloyu kökten değiştirmediğini belirtiyor. Çoğu evde, eğitim ve iki kişinin de çalışıyor olması, paylaşımı kısmen artırsa da genellikle "yardım" şeklinde kalıyor. Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma ise evli ve çocuk sahibi kadınların hafta içi ve hafta sonu ev işlerinde daha yoğun görev aldığını gösteriyor. Çocuk sayısı arttıkça kadınların sorumlulukları da artıyor. Memur-Sen'in kadın kamu görevlileri üzerine yaptığı araştırmada da katılımcıların yüzde 73'ü "ev ve iş sorumluluklarının kendilerini yıprattığını", yüzde 37,4'ü ise "aile sorumluluklarının kariyerlerini engellediğini" dile ortaya koydu. Sosyologlara göre, modern yaşam biçimlerine rağmen aile içi rollerin "doğal" kabul edilen kalıpları hâlâ güçlü. Ancak eşit paylaşımın aile mutluluğu ve doğurganlık üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.

CİNSİYETÇİ OLUNMAMALI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise evlilikte görev paylaşımının adil bir şekilde yapılması gerektiğini belirtiyor. Bakanlığın geliştirdiği "İlk Öğretmeni Ailem" mobil uygulamasında yer "Aile Köşesi"nde evlilikte rol ve görev paylaşımına ilişkin, "Bir takım çalışması olan evlilik, takım üyelerinin birbirlerine karşı sorumluluklarını en iyi şekilde getirebilmelerine bağlıdır. Evlilik ilişkisi içerisinde roller adaletli bir şekilde dağılmış olsa dahi doğum, iş değişiklikleri, taşınma, çocukların okula başlaması gibi belirgin yaşam olayları sorasında yeniden gözden geçirilmelidir. Buna ek olarak aile içerisinde açık bir iletişim olması, rollerin bireysel yetenekler gözetilerek ancak cinsiyet ayrımcılığı olmadan belirlenmesi önemlidir" açıklamasını yaptı.

TAMİRAT İŞLERİ ERKEKLERDE

Türkiye Aile Yapısı Araştırması'na göre, sorumlulukların paylaşılma oranları şu şeklide:

Ev içi işler (yemek, temizlik, ütü, çamaşır) yüzde 80-88 Kadınlar

Ev dışı işler (tamir, faturalar) yüzde 72-75 Erkekler

Çocuk/bakım Kadınlar

Çalışan kadınların yıpranma oranı yüzde 73

Kariyer engeli olarak aile sorumlulukları yüzde 37,4

Eşit paylaşım; artan doğurganlık niyeti, olumlu ilişki