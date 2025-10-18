Ev sahibi olmak istiyordu: Dolandırılmaktan son anda kurtuldu!

Bunun üzerine detaylı araştırma yapan Kuvat, böyle bir hizmetin olmadığını görünce dolandırıcı olduklarını anlayarak vazgeçti. Arkadaşlarının uyarısı sonrası vazgeçen Kuvay, " Ev sahibi olmak için müracaat etmek istedim. Başvuruların olup olmadığını kontrol etmek istedim. Bu esnada internette bir sayfa gördüm. Başvuru sayfası adı altında hizmet verdiklerini ve oldukça profesyonel bir sayfa olduğunu görünce başvuruda bulunmak istedim. Başvuru ücreti olarak 29 bin 200 lira istediler. Bunun üzerine arkadaşlarıma durumu anlatınca böyle bir durumun olmadığını sormamı ve erken karar vermememi istediler. Bende bu durumdan şüphelenince detaylı araştırdım ve böyle bir durum olmadığını gördüm. Para yatırmak için de şahıs ibanı verdikleri için vazgeçtim. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şikayetçi olmayı düşünüyorum" dedi.