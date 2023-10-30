Ev sahibi yasal sınır üzerinde zam yapmıştı: Mahkemeden dikkat çeken ’Kötü niyet’ kararı!

Olay, geçen yıl Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi olan İ.Ç., 2021 yılının Ağustos ayında K.K.'nin evini 900 liraya kiraladı. Bir sene sonra ev sahibi K.K., evin kirasına TÜFE oranını örnek gösterip, yüzde 55,5 oranında zam yaptı. 1400 liraya yükselen kirasını birkaç ay ödeyen kiracı, daha sonra kirasını yüzde 25 kira artışı olan 1250 lira olarak ödemeye başladı. Bunun üzerine K.K., yargıya giderek hem aradaki farkların ödenmesi hem de İ.Ç.'nin tahliyesi için dava açtı. Davayı kabul eden 4. İcra Hukuk Mahkemesi dosyaya bilirkişi atadı.