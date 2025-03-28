Ev sahibini 6 kişiyle öldüresiye dövdü

Olay, önceki gün merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 4 aylık kiracı olan Osman B. (22), ev sahibi Salih T. (47) tarafından evden çıkarılmak istendi. Osman B. teklifi kabul etmeyince Salih T. ile aralarında sözlü tartışma yaşandı. Taraflar vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Bir süre sonra Osman B., 5 arkadaşını yanına alıp yüzlerine kar maskesi takarak Salih T.'nin yanına gitti. Yüzleri maskeli saldırganlar, ellerindeki sopalarla Salih T.'yi darp edip iddiaya göre 8 bin lirasını alıp kaçtı.

Kavga anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken yaralanan Salih T., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şikâyet üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salih T.'yi darp eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu görüntülerinden şüphelilerin kaçtığı otomobilin izini süren polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak aracın plakasını tespit etti. Osman B. ve olaya karışan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar sorgularının ardından 'yağma' suçundan adliyeye sevk edildi.