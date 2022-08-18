Evde bakım maaşı yattı mı sorusunun yanıtı 18 Ağustos Perşembe günü de merak ediliyor. SMS ya da e-Devlet üzerinden evde bakım parası sorgulama yapılırken sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor. Peki; Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 18 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? İşte evde bakım parası yatan iller sorgulama…