Evde bakım maaşı yattı mı sorusunun yanıtı 18 Ağustos Perşembe günü de merak ediliyor. SMS ya da e-Devlet üzerinden evde bakım parası sorgulama yapılırken sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor. Peki; Evde bakım maaşı yatan iller listesi açıklandı mı? 18 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde? İşte evde bakım parası yatan iller sorgulama…
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?
Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Ağustos ayı evde bakım paralarının 15-31 Ağustos tarihleri arasında yatması bekleniyor.
Evde Bakım maaşı yatan illeri E-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.