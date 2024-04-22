Evde bulduğu tabanca ile oynayan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Savaş Mahallesi'nde Mustafa Özpolat evde yalnız olduğu sırada babasına ait tabancayla oynadı. Mustafa Özpolat, oyuncak sandığı tabancanın tetiğine basınca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Mustafa'nın başına isabet etti. Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları, durumu ailesine haber verdi. Mustafa kanlar içinde yerde hareketsiz bulunurken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Özpolat doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.