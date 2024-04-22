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Giriş Tarihi: 22.4.2024 22:14 Son Güncelleme: 22.4.2024 22:17

Evde bulduğu tabanca ile oynayan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır’da 11 yaşındaki Mustafa Özpolat, evde bulduğu tabancayla oyun oynarken tetiğe dokunması sonucu kazara kendisini vurdu. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Evde bulduğu tabanca ile oynayan çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Savaş Mahallesi'nde Mustafa Özpolat evde yalnız olduğu sırada babasına ait tabancayla oynadı. Mustafa Özpolat, oyuncak sandığı tabancanın tetiğine basınca ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun Mustafa'nın başına isabet etti. Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları, durumu ailesine haber verdi. Mustafa kanlar içinde yerde hareketsiz bulunurken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Özpolat doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Evde bulduğu tabanca ile oynayan çocuk hayatını kaybetti
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