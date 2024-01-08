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Giriş Tarihi: 9.1.2024

Evde şüpheli ölüm

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Evde şüpheli ölüm
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi Pervin Bal (45), evinde ekmek bıçağıyla öldürülmüş halde bulundu. İhbarı yapan eşi N.B. (71), gözaltına alındı. Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi 59'uncu Sokak'taki bir apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. N.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunarak eşi Pervin Bal'ın evde öldürülmüş olduğunu söyledi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 4 bıçak darbesi alan Pervin Bal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Bal'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, N.B. cinayet şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Evde şüpheli ölüm
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