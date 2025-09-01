Evde unuttuğu anahtar sonu oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, evde unuttuğu anahtar yüzünden ikametine giremeyen futbol okulu işletmecisi ve amatör takım teknik direktörü Alperen Coşar (43), trajik bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Sarılar Mahallesi 1044 Sokak'taki dairesine gece dönen Coşar, anahtarının içeride olduğunu fark edince binanın çatısına çıktı. Üçüncü kattaki balkonuna inmek için güneş enerjisi paneline bağladığı hortumu kullanan Coşar'ın hortumun kopması sonucu hayatını kaybetti. Coşar, antrenörlük ve teknik direktörlük kurslarını tamamladıktan sonra Manavgat Beşiktaş Futbol Okulu'nu işletiyor ve 2. Amatör Kümedeki Manavgat Hisar Gençlik ve Spor'da teknik direktörlük yapıyordu.