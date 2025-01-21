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Giriş Tarihi: 21.1.2025 08:44 Son Güncelleme: 21.1.2025 09:02

Evden 400 tabanca ele geçirildi: Baba ve oğlu tutuklandı

Konya’da bir eve yapılan operasyonda 400 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

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Evden 400 tabanca ele geçirildi: Baba ve oğlu tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.G. ve oğlu M.G'nin oluşturdukları atölyede silah yaptıkları ve bunları da bir evde stokları bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen organize polisi, şüpheli baba ve oğlunu takibe aldı. Yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. R.G. ve M.G. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır 400 tabanca ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Evden 400 tabanca ele geçirildi: Baba ve oğlu tutuklandı
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