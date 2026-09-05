Evden çıkamayan hastalar için umut ışığı

Sağlık Bakanlığı
, Türkiye'nin dört yanındaki vatandaşları e-Devlet üzerinden tek tuşla uzmanlara bağlayan 'Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemini', 81 ildeki Sağlıklı Hayat Merkezinde (SHM) hayata geçirdi. Vatandaşlar psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerine bulundukları yerden görüntülü olarak erişebiliyor. Ücretsiz sunulan hizmet için vatandaşlar MHRS
'den randevu oluşturarak randevu saatinde kendilerine iletilen bağlantı üzerinden uzmanlarla görüşüyor. Özellikle evden çıkmakta zorlanan hastalar için umut ışığı olan sistemi Çankaya SHM'de görev yapan Psikolog Gamze Nur Kalender anlattı. Kalender, "Semptomlarını dinliyor ve onları en doğru sağlık merkezlerine yönlendiriyoruz. Yeni uygulama özellikle dezavantajlı gruplara fırsat oldu. Bakmakla yükümlü olduğu çocuğu olan anneler, evde yatalak hastası veya yaşlısı bulunan vatandaşlar artık psikolojik desteğe ve yönlendirme hizmetine ev konforunda ulaşabiliyor. Ağır depresyon, OKB (Takıntı hastalığı) veya toplum içine karışmakta güçlük çeken hastalar için bu sistem çok önemli. Muş
'tan Kastamonu'ya, Malatya'dan Ankara'ya kadar Türkiye'nin her yerinden vatandaşımızın derdine derman oluyoruz. Kişileri bulundukları bölgede SHM bulunması halinde öncelikle kendi bölgelerindeki merkezlere yönlendiriyoruz. Ağır durumu olan hastaların seanslarını düzenli olarak sistem üzerinden sürdürüyoruz" dedi. Kalender, sistemin bir "online terapi" seansından ziyade, doğru tedaviye ulaştıran "uzaktan değerlendirme ve köprü" vazifesi gördüğünü belirtti.
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Mete Efendioğlu - Editör