Evden iş aramak için çıktı boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu

İstanbul Bahçelievler Soğanlı mahallesindeki Tugay Bayatlı parkında dün akşam 20:30 sıralarında evinden iş aramak için çıkan 4 çocuk babası Yusuf Alaca (46) akşam saatlerinde Şirinevler'de arkadaşlarıyla buluştu.
Alaca arkadaşlarıyla Bahçelievler'de bulunan Tugay Bayatlı parkında alkol almaya başladı. Bu sırada Alaca ile arkadaşları arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Alaca boynuna aldığı bıçak darbesiyle en yakın lokantaya giderek esnaftan yardım istedi.
ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR
Esnaf Alaca'yı dışarı çıkararak boynuna tampon uyguladı. Kan kaybeden Yusuf Alaca bu sırada yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İddiaya göre bıçak darbesi şah damarına gelen Alaca, olay yerinde hayatını kaybetti.
4 çocuk sahibi olan Yusuf Alacak'ın eşi Gönül Alaca ve akrabaları Yenibosna Adli Tıp Kurumuna gelerek cenazeyi teslim aldı. şüphelilerin henüz yakalanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
'EVDEN İŞE BAKMAYA GİDİYORUM DİYE GİTTİ'
Arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürülen Yusuf Alaca'nın eşi Gönül Alaca, "Evden işe bakmaya gidiyorum diye gitti. Şirinevler'de arkadaş ortamında mı, yani kimin yaptığını bilmiyoruz, vurulmuş. Bıçaklanmış, şah damarına gelmiş. Yolda da kalbi durmuş dayanamamış. Vefat etmiş. 46 yaşındaydı, hiç husumetlimiz yoktu. İyi bir insandı. Eşimi öldüren şahıs zaten iki sene olmuş cezaevinden çıkalı. Akşamki söylenenlere dayanarak söylüyorum. Psikopatmış zaten. Adamı tanımıyoruz, biz ona bir zarar versek ve bize böyle bir şey yapsa zoruma gitmeyecek. Ya karısını öldürüyor ya arkadaşını öldürüyor ya da tanımadığı birini öldürüyor. Bir an önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum" dedi.