Evden iş aramak için çıktı boğazından bıçaklanmış halde ölü bulundu

'EVDEN İŞE BAKMAYA GİDİYORUM DİYE GİTTİ'

Arkadaşları tarafından bıçaklanarak öldürülen Yusuf Alaca'nın eşi Gönül Alaca, "Evden işe bakmaya gidiyorum diye gitti. Şirinevler'de arkadaş ortamında mı, yani kimin yaptığını bilmiyoruz, vurulmuş. Bıçaklanmış, şah damarına gelmiş. Yolda da kalbi durmuş dayanamamış. Vefat etmiş. 46 yaşındaydı, hiç husumetlimiz yoktu. İyi bir insandı. Eşimi öldüren şahıs zaten iki sene olmuş cezaevinden çıkalı. Akşamki söylenenlere dayanarak söylüyorum. Psikopatmış zaten. Adamı tanımıyoruz, biz ona bir zarar versek ve bize böyle bir şey yapsa zoruma gitmeyecek. Ya karısını öldürüyor ya arkadaşını öldürüyor ya da tanımadığı birini öldürüyor. Bir an önce yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum" dedi.