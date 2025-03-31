Eve 5 kurşun sıktı! Pes dedirten savunma: Vefa borcumu ödemek için kabul ettim

Olay, 19 Mart gecesi, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galerici Mustafa Ç., iddiaya göre, kendisine 500 bin lira borcunu ödemediği için husumetli olduğu Oğuz Kaan K. ile telefonda tartıştı. Bunun üzerine Mustafa Ç., Ümit Y. ve Mehmet E. (51) ile birlikte Oğuz Kaan K.'nin oturduğu apartmana gitti. Araçtan inip, apartmanın 8'inci katına çıkan Ümit Y., Oğuz Kaan K.'nin dairesinin kapısına tabancayla 5 el ateş etti. Ardından tekrar otomobile binen Ümit Y. ile beraberindekiler, olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında evde olmadığı öğrenilen Oğuz Kaan K.'nin eşinin ihbarıyla Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ne kaçtıkları belirlenen 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Evdeki aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile 72 mermi ele geçirildi.

'TANIMIYORUM'

Emniyete götürülen şüphelilerden Ümit Y., sorgusunda, "Evine ateş ettiğim kişiyi tanımıyorum. Mustafa Ç. ile babam sayesinde tanıştım. Bana ağabeylik yaptı. Maddi ve manevi destek oldu, mahallede beni kolladı. Sonra söz konusu kişinin evine ateş edip, etmeyeceğimi sordu. Ben de vefa borcumu ödemek için kabul ettim" dedi.

'KIZ ARKADAŞIMI GÖRÜP GELECEĞİM, DEDİ'

Şüphelilerden Mustafa Ç. ise "Biz otomobilde beklerken, Ümit, 'Kız arkadaşımı görüp geleceğim' dedi. Sonra çıkıp, evin kapısına ateş etmiş. Olayla bir ilgim yok" ifadesini kullandı. Mehmet E. ise gezintiye çıkmak için buluştuklarını, olaydan haberinin olmadığını öne sürdü.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa Ç., Ümit Y. ile Mehmet E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Ele geçirilen tabanca ise incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.