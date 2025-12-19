Evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu: 2 çocuk annesi Gülhan Börülce hayatını kaybetti

Olay, Siirt merkez Barış Mahallesi'nde bulunan askeri lojmanlarda meydana geldi. Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giden sağlık ve polis ekipleri, Börülce'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Börülce'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Ankara'ya getirilerek toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gülhan Börülce'nin cenazesi defnedilmek üzere Ankara'ya getirildi. Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, olay sırasında yurt dışında görevde olduğu öğrenilen asker eşi, çocukları, yakınları ve sevenleri katıldı. Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Börülce'nin cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

HIRSIZLIK OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Gülhan Börülce'nin yakınları, olayın hırsızlık amacıyla eve giren şüpheliler tarafından gerçekleştiğini, yaşanan arbedede dışarıya ses gitmemesi için elektrikli süpürgenin çalıştırıldığını öne sürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.