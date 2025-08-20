Evinde hayvanları keserek Şaman Ayini yapmıştı! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İnegöl ilçesinde yaşayan ve kendisini Şaman olarak tanıtan Ramazan K, evinde "Şaman ayini" düzenledi. Evin içine soktuğu keçi ve tavuk gibi çok sayıda hayvanı keserek kurban eden Ramazan K, o görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Bu sayede şifa dağıttığını ileri süren Ramazan K yaptığı paylaşımda, "Merhaba benim adım Ramazan, ben bir Şaman'ın ve şifacıyım. Amacım, sizin isteklerini ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletmektir. Aynı zamanda şifacıyım. Biyoenerjiyle şifa dağıtıyorum. Ellerimle yapıyorum. Yakından ve uzaktan şifa dağıtıyorum. Siz evinizde 20 dakika uzanıyorsunuz ben buradan çalışıyorum. Biyoenerji senasını böyle yapıyorum" demişti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hayvanların kesildiği skandal görüntüler sosyal medyada hızla yayılmış, görüntülerin büyük tepki toplaması ve çok sayıdaki kullanıcının şikayeti üzerine harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Ramazan K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.