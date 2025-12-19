Haberler Yaşam Haberleri Evinden 5 kilo 700 gram uyuşturucu çıkan muhtar tutuklandı
Giriş Tarihi: 19.12.2025 00:36

Evinden 5 kilo 700 gram uyuşturucu çıkan muhtar tutuklandı

İzmir’in Konak ilçesindeki Hasan Özdemir Mahalle Muhtarı Reşit Göknar’ın evinde yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram genetiği değiştirilmiş esrar maddesi skank ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından gözaltına alınan Göknar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Evinden 5 kilo 700 gram uyuşturucu çıkan muhtar tutuklandı
  • ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konak ilçesinde Hasan Özdemir Mahallesi Muhtarı Reşit Göknar'ın evinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti. Polis ekipleri tarafından Göknar'ın adresine şok baskın düzenlendi.

Evde yapılan aramada 5 parça halinde streç filmlere sarılı toplam 5 Kilo 700 gram genetiği değiştirilmiş esrar maddesi olan skank ele geçirildi. Tecrübeli narkotik polisleri bile büyük şaşkınlık yaşadı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Göknar, 'uyuşturucu ticareti' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Göknar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SKANK NEDİR?

Esrarın hammaddesi hint kenevirinin laboratuvar ortamında diğer uyuşturucu maddelerle hibritleştirilerek elde edilen, esrardan 20 kat daha fazla bağımlılık yapıcı özelliği olan bir uyuşturucu maddedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evinden 5 kilo 700 gram uyuşturucu çıkan muhtar tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz