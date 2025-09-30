Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Akıncan hayatını kaybetti

Olay, saat 07.00 sıralarında Adnan Kahveci Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek üzere evinden çıkan Akıncan Haberveren (27) sokakta bekleyen motosikletli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Haberveren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Haberveren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Katil zanlısının açtığı mermilerin otopark kapısına ve bir araca da isabet ettiği görüldü.