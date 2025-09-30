Haberler Yaşam Haberleri Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Akıncan hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.9.2025 11:35 Son Güncelleme: 30.9.2025 11:49

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Akıncan hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde işe gitmek üzere evinden çıkan Akıncan Haberveren (27), silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Haberveren, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Akıncan hayatını kaybetti

Olay, saat 07.00 sıralarında Adnan Kahveci Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek üzere evinden çıkan Akıncan Haberveren (27) sokakta bekleyen motosikletli şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Haberveren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 5 kurşunun isabet ettiği öğrenilen Haberveren, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı. Katil zanlısının açtığı mermilerin otopark kapısına ve bir araca da isabet ettiği görüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Akıncan hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz