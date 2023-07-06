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Giriş Tarihi: 6.7.2023 17:27 Son Güncelleme: 6.7.2023 17:58

Evlat nöbeti sürüyor

Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
Evlat nöbeti sürüyor

Van'da dağa kaçırılan çocukları için eylem yapan ve çocuklarının dönüşünü bekleyen aileler, 60'ncı haftada da HDP binası önüne yürüyüp, slogan attı. Aileler, bu haftaki eylemde Menekşe Sokak'ta bir araya geldi.

Van'da çocukları için eylem yapan aileler ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. Ailelerin HDP binasına kadar yürüyüşü sırasında polis, yoğun güvenlik önlemi aldı.

Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Aileler ise müzik sesine tepki gösterdi.

Eyleme katılanlardan Necmettin Biçer, 2016'da kızının kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. Yedi yıldır kızından haber alamadığını belirten Biçer, "Kızım HDP'liler tarafından dağa kaçırıldı. Yıllardır evlat nöbeti tutuyoruz. HDP'liler bilsin ki çocuklarımızı onların elinden almadan buradan ayrılmayacağız. Buraya sesimi duyurmaya geldik, onlar terör örgütünün sözde müziğiyle sesimizi bastırmaya çalışıyorlar ama susturamazlar. Haklı mücadelemizi veriyoruz. Evlatlarımızı bu zalimlerin elinden alıncaya kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.
Aileler, bir süre HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptıktan sonra ayrıldı.

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Evlat nöbeti sürüyor
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