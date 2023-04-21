Evlat nöbetindeki annenin sözleri yürekleri dağladı: Yüreğim buruk, bir yanım eksik





"GEL DEVLET GÜÇLERİMİZE TESLİM OL"



Kızına 'teslim ol' çağrısı yapan Sancar, "Canım çok yanıyor kızım artık dayanamıyorum. Gel teslim ol. Orası senin yerin değil. Senin kokunu çok özlemişim bebeğim. Beni duyuyorsan gel. Senin bana anne deyişini çok özlemişim. Bayramlarda ilk benim elimi sen öpüp, bayramımı kutluyordun. Sen gittikten sonra hiçbir çocuğum bayramımı kutlamasına izin vermiyorum. Senden sonra diğer çocuklarım sevgisiz kaldı. Sensiz hayat çok zor geçiyor Şeyma'm. Gel devlet güçlerimize teslim ol. Büyük bir devletimiz var, Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız var. Devlet size kucak açmış, size kelepçe de vurmayacak. Yeter ki gel. Şu ana kadar 40 kişi ailesine kavuştu. Onların anne ve babaları sevindi. Sen de gel beni sevindir. Gel bu bayram bizim için çifte bayram olsun. Bu bayram olmasa da Kurban Bayramı'nda bizi sevindir" dedi.