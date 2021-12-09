Evlilik öncesi ilişkiden çocuğu olan kadın kusurlu sayılmadı

Doğan çocuğun, karısının evlenmeden önceki ilişkisinden olduğunu öğrenen baba boşanma davası açtı. Yargıtay, “Kadının evlilik öncesi ilişkisi kusur sayılmaz” diyerek kadını haklı buldu
Ankara'da yaşayan İ.A. tanıştığı S.A. ile bir süre görüştükten sonra evlendi. S.A. isimli kadın evlendikten bir süre sonra doğum yaptı. Kadın, doğurduğu çocuğun evlilik öncesinde başka birisiyle yaşadığı ilişkiden olduğunu anlattıktan sonra koca İ.A. boşanma davası açtı. Ankara Aile Mahkemesi evlilik öncesi başkasıyla birlikte olan ve evlendikten sonra doğum yapan kadını kusurlu bularak çiftin boşanmalarına karar verdi.
Yüksek mahkeme, kadının evlilik öncesi başka bir erkekten hamile kalması ve evlilik birliği içinde doğum yapmasının boşanma davasında kadın için kusur oluşturmayacağını belirterek yerel mahkemenin boşanma kararını bozdu. Kusurlu bulunan kadın S.A. avukatları aracılığıyla mahkemenin vermiş olduğu karara itiraz etti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 28. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını onadı.
Bunun üzerine kadın, pes etmeyerek kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kadının evlilik öncesi cinsel ilişki yaşamış olmasının boşanma davasında davalı kadın için kusur oluşturmayacağına hükmetti. İlk derece mahkemesinin kararının da bozulmasına karar verdi. Daire, mağdur kocanın da "evliliği iptal davası" açabileceğine hükmetti.