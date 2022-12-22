Evlilik Sonrası Ehliyet Yenileme - Evlendikten Sonra Ehliyet Yenilemek Gerekiyor Mu, Değiştirmezsek Ne Olur?

Evlilik merasimi öncesi ve sonrasında çiftlerin aklını kurcalayan bazı hususlar vardır. Evlilik sonrasında çiftlerin yenilemesi gerektiği belli başlı belgeler de bunların arasındadır. Bununla beraber evlilik sonrası ehliyet yenileme, kimlik yenileme işleminden sonra yapılmalı mı gibi sorular söz konusudur. Evlilik sonrası soyadı değişikliği nedeniyle ehliyet yenileme nasıl yapılır sorusu önem kazanacaktır. Aynı şekilde ehliyet yenileme ücreti de çiftlerin merak ettiği konular arasında yer almıştır. Özellikle kadının soyadı değişikliği yapması durumunda bu gibi değişiklikleri yapmalı mı veya ne zaman yapmalı gibi sorular da önem kazanmıştır. Evlendikten sonra ehliyet yenilemek gerekiyor mu, değiştirmezsek ne olur? Evlilik sonrası ehliyet yenileme başlıklı yazımızda merak edilen cevaplara yer verdik.

Evlendikten Sonra Ehliyet Değiştirmek Gerekiyor Mu?

Yeni evli çiftler, evlendikten sonra ehliyet değiştirmek gerekiyor mu sorusuna cevap aramıştır. Bu sorunun yanı sıra evli çiftler ehliyeti değiştirmezsek ne olur gibi kafa kurcalayan sorulara da cevap aramıştır. Kimlik değişiminde olduğu gibi evlenen kadınların soyadlarını değiştirmesi durumunda sürücü belgelerini de değiştirmesi resmi olarak yapılmalıdır. Bu tür işlemler ise nüfus müdürlüklerinde yapılmaktadır.

Evlendikten Sonra Ehliyet Yenilemek İçin Gerekli Belgeler Nedir?

Evlenen çiftler evlilik sonrasında bazı belgelere de ihtiyaç duyacaktır. Özellikle soyadı değişikliği durumlarında ehliyet yenilemek önemlidir. Evlendikten sonra ehliyet yenilemek için gerekli belgeler nelerdir sorusuna cevap arayan kişiler, bununla ilgili internette araştırma yapmıştır. Nüfus dairesi müdürlüklerinde yapılan bu işlemde bazı belgelere de ihtiyaç duyulur. Bu belgeler ise; mevcut kimlik, sağlık raporu, biyometrik fotoğraf, kâğıt bedelinin ödendiğini gösteren banka dekontu şeklinde sayılabilir.

Evlendikten Sonra Ehliyet Yenileme Ücreti

Evlilik sonrasında, soyadı değişikliği nedeniyle ehliyet yenileme nasıl yapılır sorusunun yanı sıra çoğu kullanıcı evlendikten sonra ehliyet yenileme ücretini de araştırmıştır. Bunun için öncelikle mevcut güncellenmiş kimliğinizi ve diğer belgeleri yanınızda götürmeniz gerekecektir. Nüfus daire müdürlüğüne istenen belgelerle birlikte giden kişiler, burada işlemi kısa sürede tamamlayabilir. Ehliyet yenileme ücreti ise eski tip, yani 2016 yılı öncesi sürücü belgeleri için fiyat 15 TL'dir. Yeni tip 2016 yılı sonrası sürücü belgeleri yenileme ücreti ise 345 TL'dir.