İstanbul Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ndeki Kudüs notlarından ilhamla hazırlanan 'Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kudüs'ün Miracı' kitabı, aynı adı taşıyan fotoğraf sergisi ve VR filmi tanıtıldı. Yazar Mustafa Aksay tarafından kaleme alınan ve Sur Grup tarafından hazırlanan Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sindeki Kudüs'e dair izlenimlerinden ilhamla hazırlanan kitap, sergi ve VR filmi Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde tarih severlerin beğenisine sunuldu. Etkinlikte yaptığı konuşmada 'Evliya Çelebi'nin Gözüyle Kudüs'ün Miracı' kitabının Evliya Çelebi ile çıkılan kutsal bir yolculuk olduğunu ifade eden Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Grup olarak Kudüs'e ve Kudüs çalışmalarına çok uzun zamandır destek olmaya gayret ediyoruz. 4-5 yıl önce yine bir çalışma vesilesiyle bu projeye başlamıştık. Arkadaşlarımız Kudüs'teki bütün kutsal mekânların; Mescid-i Aksa'nın, Yahudi ve Hıristiyanlara da ait olan yerlerin hepsinin VR çekimlerini gerçekleştirdi. Ortaya çok önemli bir arşiv çıkmış oldu" dedi.