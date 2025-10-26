Evliya Çelebi’nin rotası sanatla buluştu

Osmanlı'nın büyük seyyahı Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda kaleme aldığı Seyahatname'sinden esinlenerek hazırlanan "Evliya Çelebi'nin İzinde" sergisi, Kadıköy Bostancı Halk Eğitimi Merkezi ve Tuzla Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Rami Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştu. Proje, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Sergiyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de ziyaret etti. Bakan Tekin halk eğitimi merkezlerinin toplumsal kültür aktarımındaki önemine dikkat çekerek "Bu tür projeler, geçmişimizi yalnızca okumakla değil, hissetmekle de anlamamızı sağlıyor. Evliya Çelebi'nin merak ve keşif ruhu, bugün sanat aracılığıyla yeniden yaşıyor" dedi.

50 ESER ÇALIŞILDI

Yaklaşık 45 kursiyer, Evliya Çelebi'nin 47 ülkeyi ve 257 şehri kapsayan yolculuğundan ilhamla, gezginin gözünden gördükleri coğrafyaları tuvallerine aktardı. Toplam 50 eserden oluşan sergi, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde geçen şehirlerin kültürel dokusunu resim diliyle yeniden yorumluyor.