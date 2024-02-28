Excel Yüzde Hesaplama Formülü Nedir? Excel’de Yüzde Hesaplama Nasıl Yapılır?

Microsoft Excel, elektronik tablo oluşturma ve veri analizi için kullanılan güçlü bir araçtır. İşletmelerde finansal analizler yapmak, veri tabanları oluşturmak, grafikler oluşturmak ve hesaplamalar yapmak için yaygın olarak kullanılır. Excel, karmaşık hesaplamaları kolaylaştıran geniş bir fonksiyon ve formül kitaplığına sahiptir. Kullanıcılar ayrıca verileri filtrelemek için çeşitli araçlardan yararlanabilirler. Excel yüzde hesaplama formülü nedir, nasıl yapılır gibi sorular da merak edilir.

Excel Yüzde Hesaplama Formülü Nedir?

Excel, karmaşık matematiksel işlemleri kolayca gerçekleştirmemize imkan tanıyan güçlü bir programdır. Yüzde hesaplama da Excel'de sıklıkla kullanılan işlemlerden biridir.

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Yüzde hesaplama formüllerini inceleyecek olursak eğer aşağıdaki örnekleri inceleyebiliriz.

1. Temel Yüzde Hesaplama:

Bir sayının yüzde kaçını bulmak için, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Excel

=Kısmi Değer / Toplam Değer * 100

Örnek: 100 TL'nin %20'sini bulmak için:

Excel

=20 / 100 * 100 = 20

2. Artış veya Azalış Yüzdesini Hesaplama:

Bir değerin ne kadar arttığını veya azaldığını bulmak için, aşağıdaki formülleri kullanabilirsiniz:

Artış Yüzdesi:

Excel

=(Yeni Değer - Eski Değer) / Eski Değer * 100

Azalış Yüzdesi:

Excel

=(Eski Değer - Yeni Değer) / Eski Değer * 100

Örnek: Bir ürünün fiyatı 10 TL'den 12 TL'ye yükseldi. Artış yüzdesini bulmak için:

Excel

=(12 - 10) / 10 * 100 = 20%

3. Hedef Yüzdeye Ulaşmak İçin Gerekli Değeri Hesaplama:

Hedeflediğiniz yüzdeye ulaşmak için ne kadar değere ihtiyacınız olduğunu bulmak için, aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

Excel

=Hedef Yüzde * Toplam Değer / 100

Kodu dikkatli kullanın.

Örnek: 100 TL'lik bir satıştan %20 kar elde etmek için ne kadar satış yapmanız gerektiğini bulmak için:

Excel

=20 * 100 / 100 = 20 TL

Excel'de Yüzde Hesaplama Nasıl Yapılır?

Excel, sayısal verilerinizle çalışırken yüzde hesaplamaları kolaylıkla sağlar. Yüzde ifadelerini kullanarak, verilerinizi kolayca analiz edebilir ve anlaşılır grafikler oluşturabilirsiniz. Excel'de yüzde hesaplama için kullanılan temel formül "%" işaretini kullanır. Yüzde hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

=Yüzde Oranı * Sayı

Burada:

Yüzde Oranı: Yüzde hesaplamak için kullanılan oran veya yüzde değeri.

Sayı: Yüzde değerinin hesaplanacağı tam sayı veya hücre referansı.

Örneğin, A1 hücresindeki bir değerin %10'uyla hesaplama yapmak istiyorsanız, formül şu şekilde olacaktır:

=A1 * 10%

Bu formül, A1 hücresindeki değerin %10'unu hesaplayacaktır.

Formülü tamamladıktan sonra, Enter tuşuna basın veya formül çubuğunun yanındaki onaylama düğmesine tıklayın. Excel, formülü uygulayacak ve sonucu gösterecektir.

Excel'de yüzde hesaplama formülü, iş tablolarında yaygın olarak kullanılan ve verilerin analizinde önemli bir rol oynayan temel bir araçtır. Bu formülü doğru bir şekilde kullanarak, verilerinizdeki yüzde değerlerini kolayca hesaplayabilir ve analiz edebilirsiniz.