Excel’de DÜŞEYARA Nasıl Yapılır? Excel Düşeyara Formülü Nedir?

Birden fazla satır ve sütunun bulunduğu tablolar arasında, aradığınız değere ulaşmak bazen oldukça zaman alabilir. Excel'in DÜŞEYARA fonksiyonu bu noktada devreye girer ve belirli bir değeri bulup ona karşılık gelen veriyi getirme konusunda büyük kolaylık sağlar. DÜŞEYARA'nın bu pratik uygulamaları, veri yönetimi süreçlerinizi önemli ölçüde hızlandırır. Excel'de DÜŞEYARA nasıl yapılır, formülü nedir sorusu da, bu fonksiyonu öğrenmek isteyen herkesin mutlaka yolunun düştüğü bir başlangıç cümlesidir.

Excel'de DÜŞEYARA Nasıl Yapılır?

DÜŞEYARA, Excel'de belirli bir değeri bir tablonun ilk sütununda arayıp, o değerin bulunduğu satırdan başka bir sütundaki veriyi döndürmenizi sağlar.

Temel Uygulama Adımları:

- Aramak istediğiniz değeri belirleyin.

- Bu değeri içeren tablonun ilk sütununda arama yapacağınızı unutmayın.

- Hangi sütundan veri çekmek istediğinizi bilin (örneğin 2. sütun, 3. sütun).

- Tam eşleşme mi yoksa yaklaşık mı arayacağınızı seçin (genellikle yanlış yazılır).

Excel Düşeyara Formülü Nedir?

DÜŞEYARA formülünün genel yazım şekli şöyledir:

=DÜŞEYARA(Aranan_Değer; Tablo_Aralığı; Sütun_İndis_No; [Yaklaşık_Eşleşme])

Formülün Bileşenleri:

- Aranan_Değer: Hangi değeri arıyorsun? (örneğin bir öğrenci numarası, ürün kodu vs.)

- Tablo_Aralığı: Verinin bulunduğu tablo dizisi (örnek: A2:C100)

- Sütun_İndis_No: Aranan veriye karşılık gelen sütun (örneğin 2 = ikinci sütun)

- Yaklaşık_Eşleşme: "DOĞRU" (yaklaşık) ya da "YANLIŞ" (tam eşleşme) – çoğunlukla YANLIŞ tercih edilir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

- Aranan değer mutlaka tablo aralığının ilk sütununda olmalıdır.

- Sütun indis numarası, tablo aralığına göre belirtilmelidir (örneğin A2:C100 aralığında C sütunu 3. sütundur).

- Eşleşme türü olarak YANLIŞ yazmazsanız, sonuç yanlış çıkabilir.