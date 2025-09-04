EXXEN CANLI MAÇ YAYINI:Gürcistan Türkiye maçı canlı nasıl izlenir? Exxen tek maç satın alma var mı?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda ilk maçına Gürcistan deplasmanında çıkacak. Saat 11.00'da başlayacak mücadele, TV8 ve Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise Exxen canlı yayın izle ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Gürcistan Türkiye maçı Exxen tek maç satın alma var mı? İşte Gürcistan Türkiye maçı canlı izle bilgileri ve EXXEN üyelik paketi hakkında detaylar.