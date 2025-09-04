Haberler Yaşam Haberleri EXXEN CANLI MAÇ YAYINI:Gürcistan Türkiye maçı canlı nasıl izlenir? Exxen tek maç satın alma var mı?
Giriş Tarihi: 4.9.2025 16:32

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk olacak. Saat 19.00’de başlayacak dev mücadele, Exxen’den canlı yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler Exxen Gürcistan Türkiye maçı izle ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak mücadele için heyecan dorukta. Peki, Gürcistan Türkiye maçı canlı nasıl izlenir, Exxen tek maç satın alma var mı?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda ilk maçına Gürcistan deplasmanında çıkacak. Saat 11.00'da başlayacak mücadele, TV8 ve Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise Exxen canlı yayın izle ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Gürcistan Türkiye maçı Exxen tek maç satın alma var mı? İşte Gürcistan Türkiye maçı canlı izle bilgileri ve EXXEN üyelik paketi hakkında detaylar.

GÜRCİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gürcistan Türkiye maçı 4 Eylül Perşembe günü TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den şifresiz ve EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.

TV8 CANLI İZLE!

Gürcistan Türkiye maçını canlı ve şifresiz izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇI TEK SEFERLİK NASIL İZLENİR?

EXXEN Spor tek maç üyelik paketi bulunmamakta. Maç yayınlarını izleyebilmek için aylık veya yıllık spor paketi aboneliği almanız gerekiyor.

Exxen Spor'da kullanıcılara reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı seçenek sunulmaktadır.

EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

Exxen'e üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilir Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip abonelik başlatılabilir.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Exxen, kullanıcılarına farklı ihtiyaçlara yönelik olarak "reklamlı" ve "reklamsız" olacak şekilde iki temel üyelik paketi bulunuyor. İşte Exxen güncel üyelik ücretleri:

  • Aylık Reklamlı Exxen: 219 TL

  • Aylık Reklamsız Exxen: 309 TL

  • Aylık Reklamsız Exxenspor: 499 TL

