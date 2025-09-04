EXXEN CANLI MAÇ YAYINI:Gürcistan Türkiye maçı canlı nasıl izlenir? Exxen tek maç satın alma var mı?

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası yolunda ilk maçına Gürcistan deplasmanında çıkacak. Saat 11.00'da başlayacak mücadele, TV8 ve Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise Exxen canlı yayın izle ekranı için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Gürcistan Türkiye maçı Exxen tek maç satın alma var mı? İşte Gürcistan Türkiye maçı canlı izle bilgileri ve EXXEN üyelik paketi hakkında detaylar.
Gürcistan Türkiye maçı 4 Eylül Perşembe günü TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den şifresiz ve EXXEN platformundan naklen yayınlanacak.
Gürcistan Türkiye maçını canlı ve şifresiz izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
EXXEN Spor tek maç üyelik paketi bulunmamakta. Maç yayınlarını izleyebilmek için aylık veya yıllık spor paketi aboneliği almanız gerekiyor.
Exxen Spor'da kullanıcılara reklamlı ve reklamsız olarak iki farklı seçenek sunulmaktadır.
Exxen'e üye olmak için https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E-Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilir Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip abonelik başlatılabilir.
Exxen, kullanıcılarına farklı ihtiyaçlara yönelik olarak "reklamlı" ve "reklamsız" olacak şekilde iki temel üyelik paketi bulunuyor. İşte Exxen güncel üyelik ücretleri:
Aylık Reklamlı Exxen: 219 TL
Aylık Reklamsız Exxen: 309 TL
Aylık Reklamsız Exxenspor: 499 TL