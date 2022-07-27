Exxen TV canlı izle ekranı! Exxen fiyatı ne kadar, nasıl ve nereden üye olunur?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta 0-0'lık skorla sahadan ayrılan Jorge Jesus yönetimindeki sarı lacivertli ekip, tur için sahaya çıkacak. Bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç, Exxen'den canlı olarak yayımlanacak. Bu noktada Exxen TV canlı izle ekranı ve Exxen fiyatı, takımını yalnız bırakmak istemeyen sarı lacivertli taraftarların gündemindeki yerini aldı. Peki, Exxen fiyatı ne kadar, nasıl ve nereden üye olunur? İşte Exxen TV canlı izle ekranı ve paket fiyatları!
Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 29,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 39,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 24,92 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 33,25 TLLx12 olarak belirlenmiştir.
Aynı zamanda spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir. Spor aylık fiyat reklamlı olarak 69,80 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 79,80 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 54,80 TL, yıllık 64,80'dir.
Exxen Ücreti Ödeme
Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr