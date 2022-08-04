Exxen TV canlı izle ekranı: Exxen TV UEFA Fenerbahçe – Slovacko canlı yayın şifresiz izle

Exxen TV canlı izle ekranı ile futbol severlerin gündeminde yer alıyor. Belirli bir ücret karşılığında üye olunarak maç yayınları naklen takip edilebiliyor. Hal böyleyken maç saatlerinin yaklaşmasıyla EXXEN Tv canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. İşte 4 Ağustos 2022 Exxen TV canlı izle ekranı ve Fenerbahçe – Slovacko maçı canlı yayın izle seçeneği
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, bugün Slovacko ile karşılaşacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Mücadele Exxen'den yayımlanacak.
EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ İÇİN İKİ FARKLI OPSİYON
Exxen platformu 1 Ocak'ta açılmıştı. İşte Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri...
Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL. Spor paketi ise aylık 24.90 TL şeklinde fiyatlanıyor.
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr