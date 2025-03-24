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Giriş Tarihi: 24.3.2025 11:50 Son Güncelleme: 24.3.2025 11:51

Eylemlere karışan 99 şüpheliye gözaltı kararı: 8 gazeteci de gözaltında

İstanbul Saraçhane’de gerçekleştirilen provokatif eylemlere karışan 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet eden şüphelilerden 71’i yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, Gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül’ün de olduğu 8 şüpheli de yer aldı. Gazetecilerin provokasyona katılan eylemcileri yönlendirdiği saptandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Eylemlere karışan 99 şüpheliye gözaltı kararı: 8 gazeteci de gözaltında

Terör ve yolsuzluk soruşturmasında İBB eski Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 51 şüpheli tutuklandı. Geçtiğimiz hafta başlatılan operasyon sonrası İBB binasının olduğu Saraçhane'de geçtiğimiz günkü eylemlere katılan 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Şüphelilerden 71'inin yakalandığı 28'inin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

EYLEMCİLERİ YÖNLENDİRDİLER

Gözaltına alınan isimler arasında eden NOW Haber muhabiri Ali Onur Tosun, foto muhabir Bülent Kılıç, Gazeteci Zeynep Kuray, AFP muhabiri Yasin Akgül, Gazeteci Hayri Tunç, İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı, Sendika org muhabiri Zişan Gür, BirGün yazarı Barış İnce'nin de olduğu 8 gazetecinin de olduğu öğrenildi. Savcılık kaynaklarına göre bu şüphelilerin provokasyona katılan eylemcileri yönlendirdiği saptandı.

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Eylemlere karışan 99 şüpheliye gözaltı kararı: 8 gazeteci de gözaltında
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