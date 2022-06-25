EYT için son dakika haberleri geliyor. 3600 ek gösterge, bedelli affı ve öğrenci affından sonra şimdi sıra EYT ne zaman çıkacak sorusunun cevabını vermekte. Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunmakla birlikte Ak Parti çalışma takviminde de en üst sırada bulunmakta. Peki, EYT nedir 2022, kimleri kapsıyor ne zaman çıkacak? İşte detaylar!
Hükümetin 3600 ek gösterge meselesini tamamladıktan sonra şimdi sırada EYT düzenlemesi bulunuyor. Çalışma takviminde EYT konusu en üst sıralarda yer alıyor. AK Parti Kızılcahamam kampında gündem konuları arasında EYT bulunmaktadır.
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Bu şartlara bakıldığında emekli olmak için prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlamak gerekiyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde.
EYT için Almanya ve Finlandiya formülleri araştırıldıktan sonra 6 aşamalı formül belirlendi.
1. Kapsam belirlenecek
2. Emeklilik şartları tespit edilecek
3. Mali boyutu hesaplanacak
4. Maaş hesabı yapılacak
5. Uygulama biçimi tespit edilecek
6. Taslak yazılıp karar alınacak
EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kesin bir bilgi gelmedi. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada ilk çalışma takviminde ilk sırada EYT'nin olduğunu bildirdi. Bakan Bilgin, "Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT'de önümüzde" dedi.
Aynı zamanda 3600 ek gösterge tasarısının kabul edilmesinden sonra ilk çalışmanın da EYT olduğu biliniyor.