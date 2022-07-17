EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, son durum ne? EYT son dakika 17 Temmuz 2022

Temmuz ayı sonuna doğru EYT son dakika haberleri yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge, asgari ücret ara zamdan sonra sıra sözleşmeli personeller ve EYT çalışmalarında. Hükümetin EYT'liler için yapacağı çalışmanın takviminin kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Peki EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, son durum ne? İşte 17 Temmuz 2022 EYT son dakika gelişmeleri ve yasada son durum
EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kesin bir bilgi gelmedi. Bakan Bilgin, geçtiğimiz hafta asgari ücretin açıklaması ve 3600 ek göstergenin meclisten geçmesinden sonra sıranın EYT'de olduğunu söyledi. Açıklama şu şekilde:
"Sözleşmeliler sorununu çözmek zorundayız. Önümüzdeki dosya o. Sonra EYT var, sonra tekrar asgari ücret var, sonra ise geçici işçilerimiz var. Zannederim yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde.
EYT için Almanya ve Finlandiya formülleri araştırıldıktan sonra 6 aşamalı çözüm şöyle olacak:
1. Kapsam belirlenecek
2. Emeklilik şartları tespit edilecek
3. Mali boyutu hesaplanacak
4. Maaş hesabı yapılacak
5. Uygulama biçimi tespit edilecek
6. Taslak yazılıp karar alınacak
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Bu şartlara bakıldığında emekli olmak için prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlamak gerekiyor.