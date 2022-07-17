EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, son durum ne? EYT son dakika 17 Temmuz 2022

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kesin bir bilgi gelmedi. Bakan Bilgin, geçtiğimiz hafta asgari ücretin açıklaması ve 3600 ek göstergenin meclisten geçmesinden sonra sıranın EYT'de olduğunu söyledi. Açıklama şu şekilde:

"Sözleşmeliler sorununu çözmek zorundayız. Önümüzdeki dosya o. Sonra EYT var, sonra tekrar asgari ücret var, sonra ise geçici işçilerimiz var. Zannederim yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde.