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Giriş Tarihi: 6.6.2022 09:33 Son Güncelleme: 6.6.2022 09:39

EYT son dakika haberleri 6 Haziran 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, bu sene çıkar mı?

EYT son dakika haberleri 6 Haziran 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, bu sene çıkar mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT son dakika haberleri yeni haftanın ilk gününde milyonların gündeminde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT sorunu ile ilgili konular da gündemimizde, çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasında bulunmuştu. EYT için çizilen 5 adım rotada, kimlerin yararlanacağı, emeklilik için şartlar, mali boyut, uygulama usülleri ve meclis çalışmaları bulunuyor. Peki EYT bugün yeni gelişme var mı, EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, bu sene çıkar mı? İşte EYT ile ilgili süreçte son durum

EYT ne zaman çıkacak, bu sene çıkar mı, kimleri kapsıyor sorusuna milyonların yanıt arayışı devam ediyor. Yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalarda yol haritası belirleniyor. 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar EYT'li (emeklilikte yaşa takılan) sayılıyor. Peki EYT bugün yeni gelişme var mı, EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, bu sene çıkar mı? İşte EYT son durum 6 Haziran 2022

EYT 5 ADIMLI ROTA ÇİZİLDİ

EYT için çizilen 5 adım rotada, kimlerin yararlanacağı, emeklilik için şartlar, mali boyut, uygulama usülleri ve meclis çalışmaları bulunuyor.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK, SON DURUM NE VE KİMLERİ KAPSIYOR?

İŞTE 5 ADIMLI ROTANIN DETAYLARI

1-KİMLERİN YARARLANACAĞI TESPİT EDİLECEK

Yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.

2- EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR BELİRLENECEK

Kapsamın belirlenmesinden sonra emeklilik şartlarının da tespit edilmesi gerekiyor. Primini ve yılını dolduranların başka şarta bakılmaksızın emekli edilmeleri şeklinde bir öneri bulunurken, burada farklı kurumlarda çalışmış (memur, esnaf, Bağ-Kur gibi) kişilerin hangi statüde emekli olacaklarının da tespiti gerekiyor.

Burada belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi bir formül de konuşulurken, kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu olabilecek. Ayrıca Avrupa modelinde olduğu gibi maaş kısıtı ile emeklilik de formüller arasında.

3- MALİ BOYUTU TESPİT EDİLECEK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın ile ilgili 5 milyon kişi gibi sayılar ortaya atılsa bile kesin bir rakam yok. Ancak farklı kurumlardan sigortalıların olduğu bir yapısı olması dolayısıyla çok sayıda insanı ilgilendiriyor.

Bu noktada kapsam belirlendiğinde sayı da ortaya çıkacak. Bu yönüyle kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak konunun mali boyutu da ortaya çıkarılacak. Burada kime hangi şartlarda maaş bağlanacağı da tespit edilecek.

4- UYGULAMA USULLERİ ORTAYA KONULACAK

Bu aşamada uygulamayla ilgili kısımların da tespit edilmesi gerekiyor. Yani hak sahiplerinin belirlenmesi, onların emeklilik işlemlerinin usul ve esaslarının tespit edilmesi önem kazanıyor. Örneğin; 8 Eylül öncesinde sigortalı olmuş ancak şimdi memur olarak çalışan birisi yasa çıktıktan sonra hangi kurumdan emekli olacak? Bu kişi memurluğa devam etmek istiyorsa EYT'li diye resen emekli mi edilecek? Bu gibi karmaşık soruların da cevap bulması gerekiyor.

5-TASARI MECLİSE SUNULACAK

Bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulamanın başlayabilmesi için yasal çalışmanın da yapılması gerekiyor. Bunun için de bir taslak metnin oluşturulması ve bunun TBMM gündemine gelmesi gerekiyor. Meclis'ten geçtikten sonra uygulanması için de yönetmeliklerin çıkarılması gerekiyor.

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EYT son dakika haberleri 6 Haziran 2022: Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, bu sene çıkar mı?
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