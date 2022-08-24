EYT SON DURUM: MASADA SADECE BİR TANE FORMÜL VAR!

Şu an masada sadece bir tane EYT formülünün olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Bilgin'den EYT açıklaması: "Masamızda sadece bir formül var" | Video

Bakan Bilgin, "Şu an masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Hollanda ve Almanya modelleri masada değil" şeklinde konuştu. Daha önce de Türkiye modeli üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.