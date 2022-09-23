"EYT'DE ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK"

Hak-İş'i ziyaretinde konuşan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi.

Bilgin, "O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" diye konuştu.

"ARALIK'TA ASGARİ ÜCRETİ YENİDEN DEĞERLEDİRECEĞİZ"

Bakan Bilgin, aralık ayında enflasyonda ortaya çıkan tabloya göre asgari ücreti yeniden değerlendireceklerini kaydetti.