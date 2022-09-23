EYT yasası son durum ve gelişmeleri ile yakından takip edilmeye devam ediyor. Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçişine yönelik çalışmada yeni gelişme yaşandı. Milyonların beklediği açıklama bugün Bakan Bilgin tarafından geldi. Öte yandan konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar "EYT yasası son durum nedir, şartları neler, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 23 Eylül EYT yasası son dakika bugün gelişmeleri.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi. Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını açıkladı.
Kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçişine yönelik çalışmada yeni gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamudaki 90 bin taşeron işçinin kadroya geçirilmesine ilişkin çalışmanın tamamlandığını duyurdu.
"EYT'DE ÇÖZÜM AŞAMASINA GELDİK"
Hak-İş'i ziyaretinde konuşan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışmasında çözüm aşamasına geldiklerini söyledi.
Bilgin, "O dosyayı tamamladığımız gün bir basın toplantısı ile ya da başka bir şekilde Türk kamuoyuyla paylaşacağız. Acil olan sorunların ertelenmemesi gerekir" diye konuştu.
"ARALIK'TA ASGARİ ÜCRETİ YENİDEN DEĞERLEDİRECEĞİZ"
Bakan Bilgin, aralık ayında enflasyonda ortaya çıkan tabloya göre asgari ücreti yeniden değerlendireceklerini kaydetti.
"VERGİ DİLİMİ SORUNU İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"
Bakan Bilgin, çalışanların vergi dilimi sorununa ilişkin de değerlendirmede bulundu.
Bilgin, "Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla görümelerimz var. Vergideki bu oynaklığın düzeltilmesi gerekir. Bu konuda olumlu bir yaklaşım içinde olunduğunu belirtmek isterim" dedi.
Bilgin, geçici işçilerle ilgili sorunun da çözüleceğini sözlerine ekledi.
"SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN HAZIRLIĞI YAPTIK"
Sözleşmeli personel meselesinin medyada yer aldığını hatırlatan Bilgin, " Bakanlar Kurulunda gündeme gelmedi. Biz hazırlığımızı yaptık" dedi.