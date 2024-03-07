Eyüpsultan’a tanzim satış mağazası geliyor

yüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, önemli bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Alibeyköy bölgesinde açılacak olan Tanzim Satış Mağazası ile üreticiden alınacak olan ürünler doğrudan tüketiciyle buluşacak. Böylece hem üreten çiftçilerimiz kazanacak hem de Eyüpsultanlılar kaliteli, sağlıklı ve ekonomik gıda ürünlerini temin edebilecek. Eyüpsultan Belediyesi'nin Odayeri'ndeki seralarında üretilen ürünlerin de Tanzim Satış Mağazası'nda yer alacağını söyleyen Başkan Köken, "Bizim 7 köyümüz var. Bu köylerimizde vatandaşlarımız tarafından üretilen ve seralarımızda yetiştirdiğimiz ürünleri Tanzim Satış Mağazamızda vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ayrıca farklı bölgelerden getireceğimiz ürünler de mağazamızın raflarında yerini alacak. Vatandaşlarımız mağazamıza sahip çıkarsa daha da büyütebiliriz" dedi.