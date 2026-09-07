Eyüpsultan’da elektrik faciası: Akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

CENAZESİ ŞANLIURFA'YA GÖTÜRÜLECEK

5 çocuk babası olduğu öğrenilen İsmail Ayaz'ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine götürüleceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

'ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK KALBİ DURUYOR'

Çevrede esnaflık yapan Fatih Karacif, "Maalesef ölümle sonuçlanan bir olay oldu. 5 çocuk babasıydı. Tanıdığımız bir insandı. Su kuyusunda çıkan bir arıza nedeniyle elektriği kapatmadan arızayı yapmak istiyor. Elindeki demiri uzattığı anda elektrik akımına kapılarak çarpılıyor ve kalbi duruyor. Ambulans, sağlık ve polis ekipleri geldi. Burada iki defa kalbi durdu. Müdahale ettiler ama hastanede vefat ettiğini duyduk. Allah ailesine sabır ihsan eylesin" dedi.