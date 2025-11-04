Eyüpsultan’da taksiciyi feci şekilde darp etmişti: İngiliz boksör hakim karşısına çıktı!

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanığın mağdurun zararını gidermesi için gelecek duruşmaya kadar süre tanıdı. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 25 nisan 2025 günü saat 01:55 sıralarında Kadir Biçer'in aracı ile İstanbul Havalimanı'ndan Alibeyköy istikametine doğru, arka koltuğunda yabancı uyruklu sanık Ross Kitchen ile ilerlerken, Kitchen ile 40 dolara anlaştıklarını, Kitchen'ı götüreceği otelin adresini navigasyona yazıp şüpheliye gösterdiğini, Kitchen'ın bir anda kendisine saldırdığını, aracı yol kenarında durdurduğunu ve saldırıdan kurtulmak için aracın içinden çıkmaya çalıştığını, araç dışında da kendisinin darbedilmeye devam ettiğini, araç içerisinde ve montunun cebinde bulunan 45 euro ile 60.000 TL'ye yakın parasının olay sonrası kayıp olduğunu belirterek şikayetçi olduğu yazıldı. İddianamede, olay yeri inceleme ve görüntü tutanağında, şüphelinin mağdur defalarca vurduğunu, mağdurun araçtan uzaklaşmasına rağmen Kitchen'ın tekrar yaralamaya devam ettiğinin tespit edildiği, CD içeriği ve beyanların incelenmesi sonucu, Ross Kitchen ile mağdur arasında bir husumeti doğuracak eylem bulunmadığı, Kitchen'ın sırf yaralamak amacıyla ve canavarca hisle mağdurun yüz bölgesine art arda yumruk attığı, sonrasında kendi çabasıyla araçtan inen müştekiyi takip edip tekrar yaraladığı belirtildi. İddianamede Ross Kitchen hakkında 'Canavarca hisle kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde nitelikli kasten yaralama' ve 'Nitelikli yağma' suçlarından toplam 13 yıldan 33 yıla kadar hapsi istendi.