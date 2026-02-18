Eyüpsultan’da trafik magandaları dehşet saçtı! 'Canımızı yolda mı bulduk' diye saldırdılar...

' "BİZ CANIMIZI YOLDA MI BULDUK" DİYE SALDIRDILAR'

Olayla ilgili konuşan Emrullah Beyazbayrak, "Ben sol tarafa geçmek için şeridi değiştirmek zorundayım. Çünkü yan taraftan geçiş yapıp diğer yana doğru dönmek istiyordum. Fakat sinyalimi verdiğim halde gaza basıp önüme geçti. 'Biz canımızı yolda mı bulduk' diyerek bana saldırmaya başladı. Ben arabamı geri almaya çalışırken bir anda geldiler yumruk atmaya çalışırken camımı da kapatamadım. Geri kaçtım ama aynamı kırdılar; küfür ettiler. Şikayetçi olacağım inşallah. Devlet bize yardım etsin inşallah. Şu anda şu elimi hissetmiyorum avuç içimi; o kadar. Herhalde yumruklarından korunurken o şekilde oldu. Bu şekilde yumrukladılar. 3-4 kişi indiler. Kamera kayıtlarına ulaştığımızda inşallah herşeyi halledeceğiz" dedi.

