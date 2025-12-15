Eyüpsultan’da uyuşturucu operasyonu | Servis aracında ele geçirildi: Piyasa değeri 30 milyon lira!

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON LİRA

Diğer adrese yapılan baskında ise bonzai üretiminde kullanılan 2 kilogram 185 gram hammadde, 2 ruhsatsız tabanca, 12 mermi, 4 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 70 bin 200 lira nakit para bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu öğrenildi.