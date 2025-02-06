Eyyübiye’de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Olay Eyyübiye ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen 28 yaşındaki Yakup B. Kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yakup B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Balıklıgöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yakup B. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulmayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yakup B.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.