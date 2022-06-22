Ezgi Alya Yiğit ölmüştü: Ehliyetsiz sürücü hakkında flaş gelişme!

'SKUTER SÜRÜCÜSÜNDE AĞIR İHMAL VE İHLAL BULUNDU'



Mahkemece kabul edilen iddianamede kaza tespit tutanağında, sürücünün kavşak ve yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde hızını yavaşlatmadığı için 'tali' kusurlu olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden skuter sürücüsü Ezgi'nin ise 'trafik ışıklı işaret cihazı ve levhası bulunmayan kavşaklardan bölünmüş yola çıkan sürücülerin bu yoldan geçen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek' kuralını ihlal etmesinden dolayı 'asli' kusurlu olduğuna değinildi. İddianamede ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'na atıfta bulunulan bilirkişi raporunda da otomobil sürücüsünün kazada ihlal ve ihmali olduğu, skuter sürücüsünün ise ağır ihmal ve ihlalde bulunduğu kaydedildi.

İddianamede soruşturmanın tamamlandığı ve sanık Osman S.'nin 'taksirle Ezgi AlyaYiğit'in ölümüne, İrem Şimal Toprak'ın ise yaralanmasına' sebebiyet verdiği kanaatine varıldığı belirtilerek, 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın ilk duruşması ise Eylül ayında görülecek.