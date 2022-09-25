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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Ezgi hedef büyüttü

Ezgi Topçu okulunda açılan kurs sayesinde judoya başladı. 13 yaşında Türkiye ve Balkan birincilikleri elde etti. Ezgi şimdi ümitlerde Avrupa şampiyonu olmaya odaklandı

Ezgi hedef büyüttü
Yunanistan'ın Kozani kentinde 3-4 Eylül'de düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda birinci olan 13 yaşındaki milli sporcu Ezgi Topçu, şimdi ümitlerde Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyor. Sakarya'daki okulunda açılan kurs sayesinde 9 yaşında judo ile tanışan Ezgi Topçu, aldığı eğitim sayesinde gelişme kaydederek Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılmaya başladı. Erenler ilçesi Çaybaşı Yeniköy Mahallesi'ndeki judo salonunda yoğun şekilde çalışarak kısa sürede Türkiye birincisi olan Ezgi, milli takıma seçildi. Antrenörü Mehmet Şen gözetiminde Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanan Ezgi, 40 kiloda altın madalya kazanmanın gururunu yaşadı. Bir yıl daha yıldızlarda yarıştıktan sonra ümitler kategorisinde mücadele edecek milli sporcu, hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarına hız verdi. Ezgi Topçu, "Amacım Avrupa, dünya ve olimpiyat şeklinde ilerlemek. Önümüzdeki Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almayı hedefliyorum. Bunun için çok çalışıyorum" diye konuştu. AA

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Ezgi hedef büyüttü
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