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Giriş Tarihi: 8.1.2025 17:44

Fabrika sahibine doğrulttuğu silah tutukluk yaptı: O anlar kameraya yansıdı!

Ankara'da bir şahıs ve fabrika sahibi arasında haraç yüzünden tartışma çıktı. Fabrika sahibi bu talebi reddedince şüpheli belindeki silahı çıkarıp ateş etmek istedi. Ancak silah tutukluk yapınca fabrika sahibi odadan ayrıldı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara yansıdı.

DHA
Fabrika sahibine doğrulttuğu silah tutukluk yaptı: O anlar kameraya yansıdı!

Olay, Ankara'da bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. M.O.A. ile iddiaya göre haraç talebini kabul etmeyen fabrika sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine masada bulunan suyu fabrika sahibine atan M.O.A., daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı.

Bu sırada fabrika sahibi koltuğu eline alıp kalkan gibi kullanarak odadan çıktı. M.O.A., eşyaları dağıtıp, pencere camlarını kırarak, fabrikadan ayrıldı. Fabrika sahibi, güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili şikayette bulundu.

Görüntüde, şüphelinin fabrika sahibine ateş etmek istemesi, silahın tutukluk yapması yer aldı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Fabrika sahibine doğrulttuğu silah tutukluk yaptı: O anlar kameraya yansıdı!
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