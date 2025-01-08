Fabrika sahibine doğrulttuğu silah tutukluk yaptı: O anlar kameraya yansıdı!

Olay, Ankara'da bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. M.O.A. ile iddiaya göre haraç talebini kabul etmeyen fabrika sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine masada bulunan suyu fabrika sahibine atan M.O.A., daha sonra belindeki tabancayı çıkarıp, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaptı.