Faciada ölenlerin yakınlarına saygısızlık eden şahıs hakim karşısında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Kartalkaya'daki yangında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için ülke genelinde çalışma başlatılmıştı.

Yapılan çalışmalarda kurdukları sosyal medya platformu üzerinden Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler hakkında ahlak dışı sözler sarf eden 3 kişiden birisi olan ve site yönetici Filiz Akay hafta sonu Nevşehir'de ikamet ettiği evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Filiz Akay emniyetteki ifadesinin ardından bu gün sabah saatlerinde Nevşehir Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildikten sonra Nevşehir Adliyesine getirildi.