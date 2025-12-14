Haberler Yaşam Haberleri Faciadan kıl payı kurtuldular
Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçalarının seyir halindeki minibüsün üzerine düştü.Yaşanan olayda minibüste maddi hasar oluştu, araç içerisindeki 3 kişi yara almadan kıl payı kurtuldu.

Olay, Artvin-Borçka karayolu İbrikli mevkiinde meydana geldi.Ramazan A. yönetimindeki yolcu minibüsü seyir halindeyken, Artvin-Borçka dağdan kopan kaya parçaları yola ve araç üzerine düştü.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Dağdan yuvarlanan kaya parçaları minibüsün tavanını parçalayarak araç içerisine girdi. Kazada, minibüste bulunan sürücü ve 2 kişi şans eseri yara almadan kurtuldu,araçta büyük hasar oluştu. Ekipler, trafiğe kapanan yolda temizleme çalışması yaptı.

