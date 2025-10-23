Haberler Yaşam Haberleri Fakülte önünde cinayet | Eski eş vahşeti okulda peşine düştü: Pompalı tüfekle öldürdü!
Giriş Tarihi: 23.10.2025 13:44

Fakülte önünde cinayet | Eski eş vahşeti okulda peşine düştü: Pompalı tüfekle öldürdü!

Kayseri'de üniversite öğrencisi Meliha K., eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Fakülte önünde meydana gelen olayda kaçan şüpheli kampüs içerisinde yakalanırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. 3 çocuk annesi Meliha K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha K., fakülte önünde eski eşi F.K. ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., pompalı tüfekle M.K.'ye okul önünde ateş etti. Vurulan kadın ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M.K. ise ekipler tarafından kampüs içinde yakalanırken, Erciyes Üniversitesi Rektörü de olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA MESAJI

Diğer yandan Erciyes Üniversitesi tarafından öğrenci ve personeline iletilen mesajında, "Değerli öğrencilerimiz ve personelimiz, kampüsümüzde bugün meydana gelen münferit olayın faili, emniyet güçlerimizin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalanmıştır.

Olay, kampüsümüzün genel güvenliğini etkilememektedir. Üniversitemiz gerekli tüm güvenlik önlemlerini titizlikle almıştır. Eğitim-öğretim faaliyetlerimiz planlandığı gibi aksamadan devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

