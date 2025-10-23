Fakülte önünde cinayet | Eski eş vahşeti okulda peşine düştü: Pompalı tüfekle öldürdü!

AĞIR YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

M.K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ERÜ Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan M.K. ise ekipler tarafından kampüs içinde yakalanırken, Erciyes Üniversitesi Rektörü de olay yerine gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.